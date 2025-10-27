Gobierno anuncia acuerdo con generadoras para restituir sobrecobros en cuentas de la electricidad

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, reveló que se restituirá en torno a $ 2.000 al mes para cada hogar, entre enero y junio del próximo año.

Era un hecho que esta semana sería clave para enfrentar el error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que repercutió en las cuentas de electricidad. Tras sostener una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, este lunes el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que se alcanzó un acuerdo con las generadoras -que se suma a lo concertado el viernes con Transelec- que permitirá devolver "exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso" en las cuentas de electricidad.

Según explicó el secretario de Estado, el monto será en torno a los $ 2.000 al mes para cada hogar, "que es exactamente la cifra que se cobró de más". "A partir del 1 de enero todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo período de fijación tarifaria. Esto es de enero a junio", sostuvo la autoridad, enfatizando que "todo lo que se cobró de más está siendo devuelto por la por la vía tarifaria".

Consultado por la existencia de alguna compensación, sostuvo que la devolución de que son objeto los clientes incluyen un reajuste y una tasa de interés equivalente a la que normalmente se paga. "Por lo tanto, la devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos", dijo.

Eso sí, no se atrevió a descartar una ley corta para acelerar la devolución: "Eso es algo que se va a ver en el Parlamento, pero lo importante es que el camino que nos habíamos diseñado de buscar que se devuelva lo antes posible la plata ya está logrado".

De todas formas, García dijo apreciar que todos los actores del sistema "estuvieron a la altura de las circunstancias en un período muy breve de tiempo, una semana". "Construimos un acuerdo con las empresas generadoras, con la empresa transmisora, de tal manera que los clientes recibieran sus recursos lo más rápido posible", agregó.

De esta manera, precisó que son aproximadamente US$ 250 millones, sumando transmisoras y generadores.

Y recalcó: "La grandísima mayoría de esos recursos no han sido pagados todavía por los usuarios, pero sí están en manos de las empresas y corresponde que estén en manos de los usuarios. Por eso es que se les está devolviendo esa plata, a pesar de que todavía no la hayan pagado".

Acusación constitucional

Frente a una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, el actual timonel de la cartera recalcó que estas acciones tienen como propósito sacar a un ministro que ya salió del Gobierno. Por lo tanto, advirtió, "no veo mucho sentido". "Y además el Gobierno ha operado con extraordinaria agilidad resolviendo el problema y hoy día podemos decir que está resuelto", aseguró.

En esa línea, respecto a la posibilidad de que Pardow quede inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años, respondió: "Sería un gran problema para él. Ojalá no ocurra".

Asimismo, sobre la auditoría en curso en medio de los errores, el ministro indicó que "se mantiene la auditoría que pudiera implicar una compensación mayor, si es que así lo determina el estudio que el Coordinador Eléctrico va a hacer y nosotros como gobierno vamos a conformar un grupo plural de trabajo que analice el sistema regulatorio eléctrico y haga sugerencias para su perfeccionamiento".