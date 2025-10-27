Click acá para ir directamente al contenido
Retail

Puma redefine su estrategia de marca y nombra a chilena María Valdés como Chief Brand Officer

Hasta ahora, Valdés se desempeñaba como directora de producto y forma parte del consejo de administración de la empresa alemana desde 2023.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 16:04 hrs.

