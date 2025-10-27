Puma redefine su estrategia de marca y nombra a chilena María Valdés como Chief Brand Officer

Hasta ahora, Valdés se desempeñaba como directora de producto y forma parte del consejo de administración de la empresa alemana desde 2023.

La empresa deportiva Puma anunció una reorganización global de su área de Brand Marketing, que implicará una nueva estructura que integra las áreas de creación de producto, innovación y lanzamiento de productos (Go-to-Market), además del propio negocio de Brand Marketing.

El objetivo, según la compañía, es construir una narrativa más sólida y coherente que refuerce el posicionamiento de sus productos y su identidad frente a la competencia.

En el marco de estos cambios, la chilena María Valdés (41) fue nombrada como directora de marca (Chief Brand Officer), asumiendo la supervisión de esta nueva estructura desde la junta directiva. Hasta ahora, Valdés se desempeñaba como directora de producto y forma parte del consejo de administración de Puma desde 2023.

Hasta antes de esta reorganización, el marketing de marca reportaba directamente al CEO de la empresa alemana, Arthur Hoeld, mientras que Go-to-Market dependía del director comercial Matthias Bäumer. El marketing deportivo, en tanto, se separará del marketing de marca y reportará directamente al CEO.

“Con nuestro increíble archivo y nuestros productos de rendimiento deportivo de vanguardia, incluyendo nuestra tecnología NITRO™, tenemos la clara oportunidad de contar historias impactantes, pero el enfoque previo de Puma para la narración era demasiado fragmentado”, declaró Hoeld.

Y agregó que "al combinar la narración y la creación de productos, fortaleceremos nuestros productos icónicos y de rendimiento deportivo, y crearemos la claridad y la estructura necesarias para posicionar mejor a Puma frente a su competencia en la industria de artículos deportivos”.}

La compañía detalló que, bajo esta nueva estructura, la creación de productos y la narración de historias se realizarán en paralelo, buscando ofrecer "mensajes auténticos y consistentes que inspiren a sus clientes y consumidores". Los cambios entrarán en vigor de manera inmediata.

Valdés, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, inició su carrera en L’Oréal en 2007, luego de un intercambio académico en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales (Essec) de París. Más tarde se unió a Inditex -matriz de Zara- en España, entre 2009 y 2010, antes de incorporarse a Puma, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional.