Dólar pierde los $ 940 en apertura mientras agentes esperan la decisión del Banco Central

El dólar abrió ligeramente en baja este martes, con inversionistas en modo espera antes de que el Banco Central de Chile publique su comunicado de política durante la tarde, y la Reserva Federal de Estados Unidos dé a conocer el suyo mañana.

La paridad local bajaba $ 2,8 hasta los $ 939 en los primeros negocios, después de que este lunes intentara romper sin éxito el piso de $ 936, donde surgió una ola de compras que la devolvió a los precios del viernes.

El dollar index retrocedía 0,2%, con tasas de interés estables en los principales mercados. Por su parte, el cobre transado en Londres bajaba 0,8% a US$ 4,97 por libra, después de acercarse ayer a máximos históricos intradía.

A las 18:00 horas, el Banco Central dará a conocer su anuncio de tasas de interés. Los operadores de swaps dan por hecho que volverá a mantener sin cambios la Tasa de Política Monetaria, y ven que sólo en una de las siguientes tres reuniones habrá implementado otro recorte, probablemente más inclinado hacia marzo de 2026.

Más flexible es el panorama en EEUU. Mañana miércoles se conocerá la decisión de la Fed, donde se espera ver otra reducción de 25 puntos base sobre la tasa referencial. También la entidad liderada por Jerome Powell bajaría las tasas en diciembre, y nuevos recortes vendrían en 2026.

Para el jueves, la expectativa es que Donald Trump se reúna con Xi Jinping en al cumbre APEC de Corea del Sur. El presidente estadounidense se reunió este martes en Tokio con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Los agentes extranjeros registraron compras netas de pesos chilenos por US$ 1.200 millones en la sesión del viernes, y con ello la posición neta cerró la semana en alrededor de US$ 1.000 millones, según datos del Central.