Extranjeros apuestan fuerte por el peso chileno ante distensión comercial, reuniones de bancos centrales y elecciones presidenciales

El viernes redujeron en más de US$ 1.200 millones su posición neta contra el peso. Varios bancos internacionales han señalado que la moneda local tiene un potencial alcista frente al eventual cambio hacia un ciclo político más favorable al mercado. Temas comerciales y diferenciales de tasas también contribuyen.

Rápidamente se han visto motivados por el potencial de revalorización del peso chileno. Bancos, fondos de inversión y otros agentes extranjeros están posicionándose a favor de la moneda local en derivados financieros, principalmente forwards.

El viernes los no residentes redujeron en más de US$ 1.200 millones su posición neta contra el peso en operaciones con bancos locales, según cifras del Banco Central. Ese día estuvo marcado por la sorpresa a la baja en los precios al consumidor de Estados Unidos.

En el último par de años, sólo se ha visto un puñado de variaciones de cuatro dígitos. Las cifras también incluyen cross currency swaps, instrumentos asociados a coberturas de largo plazo por bonos emitidos por bancos locales en moneda extranjera. A nivel semanal, el alivio fue de aproximadamente US$ 2.500 millones.

Como resultado, la posición neta ronda sólo US$ 1.000 millones contra el peso, mínimos desde el 7 de julio. La presión negativa persistió por meses, ya que a fines de julio la posición de no residentes pasó a rondar los US$ 5 mil millones en términos netos, y recién después del 9 de septiembre empezó a inclinarse hacia un cambio de tendencia.

Temas pro peso

El ajuste de piezas llega mientras se aceleran los montos transados de moneda extranjera, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 16 de noviembre en Chile.

"Los extranjeros suelen tener un comportamiento de manada: van para el mismo lado. Se dieron cuenta de que, primero, nadie quiere pasar ni comprado ni vendido de cara a las elecciones. Esa caída se vio reflejada en que, como estaban comprados en dólares, salieron todos a vender", dijo a DF el customer experience de Xymmetry by NetGO, Sebastián Rosselot.

Varios bancos internacionales han señalado que el peso chileno tiene un potencial alcista frente al eventual cambio hacia un ciclo político más favorable al mercado, que es el resultado electoral en el que coinciden las principales encuestas del país.

Según el monitor de forwards de dólar-peso que publica el Central, los operadores están utilizando contratos de corto plazo para posicionarse a favor del peso, mientras a la vez están reforzando posiciones favorables al dólar en plazos de 96 a 370 días.

El precio del dólar completó una fuerte caída semanal el viernes y cerró en mínimos de casi cuatro meses. El lunes intentó romper el soporte técnico de $ 936, y este martes se estabilizaba en espera de las decisiones de política del Banco Central, posterior al cierre del mercado, y de la Reserva Federal, mañana miércoles.

Los diferenciales de tasas de interés se ven más favorables para el peso chileno. Mientras los operadores descuentan que la Fed implementará por lo menos cuatro recortes de 25 puntos base en los próximos 12 meses, respecto del Central no se espera mucho más alivio monetario, y existe una discusión sobre qué tan baja es la tasa neutral.

"Lo más probable es que el Banco Central mantenga la tasa en su decisión de este martes. Si la Fed baja la tasa y el Central la mantiene, Chile se vuelve más atractivo. En ese escenario, entran más pesos a Chile y el peso se fortalece respecto al dólar. Además, el cobre Comex se afirmó sobre US$ 5 por libra, y eso es un tema estructural: todas las proyecciones indican que seguirá más arriba", destacó Rosselot.

Gran parte es restricción de oferta, pero también el cobre se ha beneficiando del tono más amigable que han adoptado las autoridades de Estados Unidos y China en el contexto de la guerra comercial. El mercado espera que Donald Trump y Xi Jinping traigan noticias positivas una vez que ambos presidentes se reúnan este jueves.