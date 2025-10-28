Click acá para ir directamente al contenido
Extranjeros apuestan fuerte por el peso chileno ante distensión comercial, reuniones de bancos centrales y elecciones presidenciales

El viernes redujeron en más de US$ 1.200 millones su posición neta contra el peso. Varios bancos internacionales han señalado que la moneda local tiene un potencial alcista frente al eventual cambio hacia un ciclo político más favorable al mercado. Temas comerciales y diferenciales de tasas también contribuyen.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 09:36 hrs.

dólar tipo de cambio derivados mercado cambiario peso chileno mercados locales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

