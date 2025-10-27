Encuesta CEP revela que 50% de los chilenos estima que el país está estancado
El sondeo arrojó que sólo 28% de la muestra aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric. Por otra parte, según la consulta, los tres principales frentes donde el próximo gobierno enfrentará problemas son seguridad, salud y empleo.
En una nueva versión de la Encuesta de Estudios Públicos, a sólo días del inicio de la veda informativa que impide a los medios publicar sondeos, se reveló que el 50% de los consultados cree que Chile está estancado, mientras que 48% señala que la situación económica del país es mala o muy mala. Además, sólo el 28% aprueba al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que el 62% lo desaprueba.
Según esta versión de la encuesta CEP, las tres principales áreas donde el próximo gobierno enfrentará desafíos son seguridad, salud y empleo.
Mientras que el 62% de los consultados prefiere que se busquen acuerdos para solucionar los problemas del país. Y el Partido Republicano lidera el listado de agrupaciones con las que simpatizan los consultados. Ello, tal vez porque el 61% estima que la situación política actual es mala o muy mala; en contraste, un escaso 10% cree que es buena o muy buena.
Por su parte, Tomás Vodanovic encabeza (39%) la lista de personajes políticos con la mejor evaluación positiva, seguido por José Antonio Kast (38%), Evelyn Matthei (37%), Jeannette Jara (32%); y, Gabriel Boric y Mario Desbordes (28%). En el otro extremo de la tabla figuran los presidentes de partido Paulina Vodanovic (PS) y Guillermo Ramírez (UDI); ambos con 14%; Rodrigo Galilea (RN) con 11% y Arturo Squella (PR) con 7%.
Por otra parte, ante la consulta de quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile, el se produce un empate entre el republicano José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara con 23% cada uno. Más atrás aparecen Evelyn Matthei con 13% y Franco Parisi con 8%.
Pero cuando se cosulta cerca de quién cree que será el próximo Presidente de Chile, el panorama cambia, ya que 37% cree que será Kast frente a un 29% que opina que será Jara. El 8% especula que será Matthei y el 4% que será Parisi.
