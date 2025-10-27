Click acá para ir directamente al contenido

A pesar del cierre del Gobierno en Estados Unidos, un nuevo recorte de tasas de la Fed sería una realidad esta semana

Se espera una baja de 25 puntos para el martes, lo que dejaría la tasa de política monetaria estadounidense en el rango de entre 3,75% y 4%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 13:40 hrs.

Reserva Federal Estados Unidos Tasa de Política Monetaria Amanda Santillán
