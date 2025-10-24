La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias

“Procedemos a contestar la demanda, solicitando su íntegro rechazo”, dijo el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, en su respuesta a la demanda de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, que exige una indemnización de US$ 30 millones por los anticipos de rentas vitalicias en 2021.

El privado acusó “perjuicios” tras la dictación, entrada en vigencia y aplicación de la Ley N° 21.330 (que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2022), por lo que solicitó que se condene al Fisco al pago de la mencionada indemnización más intereses, además del pago de las costas.

En su respuesta, el CDE sostuvo: “No se ha dictado en Chile ninguna sentencia firme que haya condenado al Estado sobre la base de considerar directamente la ley como fuente de responsabilidad indemnizatoria”.

Sobre los fallos del TC, afirmó que se trató de decisiones precedidas “de un profundo debate al interior del propio tribunal, sin que se llegase a un consenso entre los ministros”. Por último, afirmó que “Penta S.A. tuvo utilidades en sus ejercicios financieros e incluso las incrementó de forma más que significativa luego de los anticipos del año 2021”.