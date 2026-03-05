Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El desafío del empleo formal

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Un reciente estudio de la CNC, elaborado a partir de datos del SII, publicado en DF el 27 de febrero, evidenció que en los sectores de restaurantes y alojamientos el crecimiento del número de empresas se ha concentrado en unidades de menor tamaño, pero sin una consolidación equivalente del empleo formal.

Entre 2015 y 2024 aumentaron las ventas en 40% en restaurantes y 22% en alojamiento, impulsadas principalmente por micro y pequeñas empresas. Sin embargo, el empleo asociado a estas disminuyó.

En restaurantes, mientras las microempresas crecieron con fuerza, el empleo cayó. Y aunque en alojamientos el empleo total subió, lo explican casi exclusivamente medianas y grandes empresas.

El desafío es claro y apunta a que se requiere una agenda que ponga el foco en las Mipymes del sector, simplificando trámites, facilitando la formalización y generando incentivos efectivos para la contratación formal. Así estos sectores podrán desplegar plenamente su potencial como motores de empleo, turismo y desarrollo regional.

Bernardita Silva

Gerente de Estudios CNC

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
2
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
3
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
4
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
5
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
6
Economía y Política

IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020
7
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
8
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
VER MÁS
VER MÁS