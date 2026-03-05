El desafío del empleo formal

Señor Director:

Un reciente estudio de la CNC, elaborado a partir de datos del SII, publicado en DF el 27 de febrero, evidenció que en los sectores de restaurantes y alojamientos el crecimiento del número de empresas se ha concentrado en unidades de menor tamaño, pero sin una consolidación equivalente del empleo formal.

Entre 2015 y 2024 aumentaron las ventas en 40% en restaurantes y 22% en alojamiento, impulsadas principalmente por micro y pequeñas empresas. Sin embargo, el empleo asociado a estas disminuyó.

En restaurantes, mientras las microempresas crecieron con fuerza, el empleo cayó. Y aunque en alojamientos el empleo total subió, lo explican casi exclusivamente medianas y grandes empresas.

El desafío es claro y apunta a que se requiere una agenda que ponga el foco en las Mipymes del sector, simplificando trámites, facilitando la formalización y generando incentivos efectivos para la contratación formal. Así estos sectores podrán desplegar plenamente su potencial como motores de empleo, turismo y desarrollo regional.

Bernardita Silva

Gerente de Estudios CNC