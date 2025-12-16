El desarrollo también es rural

Señor Director:

Cada proceso democrático nos recuerda que el país se construye reconociendo al otro, escuchando miradas diversas y entendiendo que el desarrollo es siempre una obra colectiva. En Chile, 263 de las 345 comunas son rurales. Sin embargo, todavía solemos reducir “lo rural” a lo agrícola o a una postal pintoresca. La ruralidad son comunidades que sostienen nuestra soberanía alimentaria, nuestra identidad y buena parte de nuestra economía. Sobre todo, es un espacio donde persisten brechas profundas. Las urgencias en educación, salud, conectividad, seguridad o empleo son tan reales como en cualquier ciudad, pero requieren caminos distintos: soluciones diseñadas con las comunidades, no solo para ellas; con pertinencia cultural, participación real y continuidad en el tiempo.

Cuando Estado, sector privado y organizaciones sociales articulan confianzas y trabajan desde el territorio, se generan transformaciones más duraderas. La democracia se sostiene en el respeto y el diálogo.

En un nuevo Gobierno sería valioso proyectar esa actitud hacia los territorios rurales: escucharlos antes de decidir, integrarlos antes de diseñar, recorrerlos antes de planificar. Esperamos que el mandato del Presidente electo abra un espacio para que la ruralidad sea protagonista de su propio desarrollo.

Sebastián Salinas

Fundador y presidente ejecutivo de Balloon Latam