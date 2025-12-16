Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El desarrollo también es rural

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Cada proceso democrático nos recuerda que el país se construye reconociendo al otro, escuchando miradas diversas y entendiendo que el desarrollo es siempre una obra colectiva. En Chile, 263 de las 345 comunas son rurales. Sin embargo, todavía solemos reducir “lo rural” a lo agrícola o a una postal pintoresca. La ruralidad son comunidades que sostienen nuestra soberanía alimentaria, nuestra identidad y buena parte de nuestra economía. Sobre todo, es un espacio donde persisten brechas profundas. Las urgencias en educación, salud, conectividad, seguridad o empleo son tan reales como en cualquier ciudad, pero requieren caminos distintos: soluciones diseñadas con las comunidades, no solo para ellas; con pertinencia cultural, participación real y continuidad en el tiempo.

Cuando Estado, sector privado y organizaciones sociales articulan confianzas y trabajan desde el territorio, se generan transformaciones más duraderas. La democracia se sostiene en el respeto y el diálogo.

En un nuevo Gobierno sería valioso proyectar esa actitud hacia los territorios rurales: escucharlos antes de decidir, integrarlos antes de diseñar, recorrerlos antes de planificar. Esperamos que el mandato del Presidente electo abra un espacio para que la ruralidad sea protagonista de su propio desarrollo.

Sebastián Salinas

Fundador y presidente ejecutivo de Balloon Latam

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
2
Economía y Política

Kast activa agenda en La Moneda “chica” y viaja a Argentina con CPC y Sofofa para reunión con Milei y empresarios
3
Empresas

McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes
4
Empresas

Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
5
Empresas

CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
6
Empresas

Gonzalo Said y el futuro Gobierno: “La mejora del clima de negocios no ocurre de manera automática”
7
Economía y Política

Hacienda sube la presión sobre los ministerios y les pide devolver los saldos sin usar en cuentas corrientes
8
Empresas

Acreedores visan reorganización de Santa Martina: dueños no venden y acuerdan millonario pago a banco
VER MÁS
VER MÁS