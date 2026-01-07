Click acá para ir directamente al contenido
El espejismo del superciclo

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Con los datos de cierre de 2025 y un nuevo escenario político, la tentación de hablar de un superciclo minero es grande, pero el rigor obliga a la cautela. Lo que vemos es un rally de precios con rasgos muy específicos y un “destrabe” interno que responde a factores locales, no a un nuevo orden global.

¿Por qué? El precio promedio anual del cobre, aunque al alza, ha mostrado oscilaciones bruscas cada tres meses. La demanda asociada a la IA sigue siendo marginal frente a la infraestructura eléctrica tradicional o la urbanización. Además, el cambio de Gobierno podría acelerar inversiones, pero no altera la oferta y demanda global.

A esto se suma el reordenamiento administrativo tras la formalización del royalty y la reciente detención de ciertos criterios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: buenas señales para la inversión, pero no indicios de un superciclo externo.

Evitemos afirmaciones grandilocuentes. Chile conoce el costo de inflar expectativas. Más que confiar en milagros cíclicos, necesitamos la madurez de destrabar proyectos con altos estándares ambientales y paz social, en vez de esperar que un superciclo inexistente resuelva problemas estructurales.

Manuel Reyes

Académico Facultad de Ingeniería, UNAB

