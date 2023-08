El Impacto de la IA en un país de commodities

Cartas

Señor Director:

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor de transformación en todo el mundo y para países que históricamente han dependido de los commodities, como Chile, representa una gran oportunidad. Su implementación en la industria extractiva, por ejemplo, puede mejorar la eficiencia de las operaciones, reducir los costos y mitigar el impacto ambiental. Si consideramos que la minería aporta el 14,6% del PIB nacional, incorporar esta tecnología se traduce en invertir en el crecimiento económico nacional.

A propósito de la investigación “The economic potential of generative AI. The next productivity frontier”, de McKinsey (Junio 2023), especialistas indican que el impacto que la IA generativa podría tener en la economía chilena podría traducirse en US$ 40.000 millones en el largo plazo.

Es necesario que las empresas se atrevan e identifiquen casos de uso para implementar la IA en sus procesos, propiciando una cultura de experimentación, capacitando a la fuerza de trabajo en todos los niveles y fomentando la colaboración entre la academia y el mundo privado.

Marina Tannenbaum

Directora de Grupo Rompecabeza y Founder Easybots