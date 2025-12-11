El país está listo para reconvertirse… ¿y el Estado?

Señor Director:

En Chile, 7 de cada 10 personas está dispuesta a cambiar de rubro y 65% a capacitarse, pero seguimos destinando talento a sectores de baja productividad, en un país donde la productividad no crece hace más de una década.

No es falta de talento; es mala conducción.

El nuevo gobierno debe entender que sin redirigir masivamente capital humano a industrias de alto valor agregado, no habrá salarios dignos, competitividad ni crecimiento.

Nuestras personas están listas para reconvertirse… ¿Cómo está el Estado?

María José Gutiérrez

Directora Ejecutiva Grupo Enovus