Cartas

Expansión de obras eléctricas, un debate abierto

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 04:07 hrs.

Señor Director:

En este espacio, Rodrigo Castillo y Claudio Espinoza han planteado posiciones opuestas acerca de cómo debe expandirse la transmisión eléctrica. El primero destaca la necesidad de diseñar la red con holguras; el segundo sugiere que, ante el estancamiento de la demanda eléctrica y la sobreoferta de ERNC, debemos ceñirnos al mínimo costo y no “sobredimensionar”.

Una mirada es de futuro y muestra cómo los países modernos diseñan sus sistemas. La otra, de corto plazo, nos ha llevado al estado actual de falta de redes en Chile, con los problemas que ello acarrea. Estudios prueban que el cortoplacismo en esta materia es dañino. Como las obras de transmisión requieren largos plazos de desarrollo, anticiparlas y robustecerlas es lo que permite reducir costos sistémicos futuros, mitigar congestiones, mejorar la seguridad de suministro y habilitar nuevas inversiones.

Hoy debemos sobreinvertir en las redes de transmisión para duplicar su capacidad al 2040. No se trata de pagar lo menos por una infraestructura crucial (que, por lo demás, “pesa” un mero 10% de la cuenta final), sino de asegurar precios competitivos y suministro confiable. Una expansión insuficiente y tardía terminará encareciendo —no abaratando— la operación del sistema, en perjuicio de todos.

Javier Tapia

Director Ejecutivo Transmisoras de Chile A.G.

