Cartas

Finanzas abiertas en peligro

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Se ha instalado la idea de postergar el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) por costos. La falsa premisa es mirarlo como un megaproyecto monolítico. Lo que necesitamos es cumplir, cerrando brechas acotadas  y medibles: API normadas, seguridad, monitoreo, mecanismo alternativo y certificación. El negocio vendrá después, con otros presupuestos.

Mantener el cronograma propuesto por la CMF es lo correcto, porque permite avanzar sin detenerse, transferir aprendizajes y reducir los esfuerzos de las etapas siguientes. Por otro lado, con respeto a las estimaciones de costos que han surgido, puedo decir que ha faltado un punto importante: cotizar con proveedores líderes de Open Finance en Latinoamérica, varios de los cuales ya operan en Chile.

Cuando queda menos de un año para la entrada en vigencia, pausar ahora sería un grave error y un daño innecesario para el ecosistema financiero nacional.

Juan Andrés Bravo

Fundador de 10Pay

