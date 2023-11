Cartas

Señor Director:

Hace 18 años que me dedico a la asesoría legal en materia tributaria y en todo este tiempo que me he vinculado con los funcionarios del SII, jamás he visto una actitud con vicios de corrupción. He manifestado que en ocasiones puede haber falta de criterio o interpretaciones que van más allá de la ley, pero nunca me ha toca ver una conducta reñida con la ética.

Me consta personalmente que hay fiscalizadores que no aceptan ni un chocolate de regalo en agradecimiento a una buena atención; y, por lo mismo, cuesta entender que alguien del SII se hubiese prestado para recibir dineros a cambio de entregar información o, incluso, anular giros para dejar sin efecto pagos de impuestos por más de 3 mil millones.

Por eso, en pro de todos esos funcionarios honestos que hacen bien su trabajo, y por el bien del país, urge que se tomen medidas rápidas y que se apliquen máximas sanciones para dar una señal a los millones de contribuyentes de que ésta es una conducta excepcional. Porque, de lo contrario, poco incentivado se sentirá el contribuyente “de a pie” a cumplir con sus obligaciones tributarias, si ve que otros resuelven sus deudas “coimeando”.

Dayana Barría

Abogada tributaria