Gabinete de Crecimiento, ¿2+2=5?

Cartas

Señor Director:

El Gobierno ha anunciado la creación del Gabinete de Crecimiento Económico con el fin de mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía chilena y elevar su potencial, “romper la tendencia”, en palabras del Presidente Boric. Su creación merece algunos comentarios críticos.

En primer lugar, el Gabinete no es más que la agrupación de ministros de distintas carteras, los que perfectamente podrían estar empujando el crecimiento, ya sea desde sus propios ministerios, o sosteniendo reuniones entre ellos de ser necesario. En segundo lugar, y aunque parezca obvio, no es vano dejar en claro que entre los miembros del recién formado Gabinete no se observan expertos en crecimiento, tema central de la nueva agrupación.

¿Qué podría surgir de estos ministros –conocidos por todos en su forma de ver la economía–, como para cambiar la tendencia? ¿No habría sido más lógico plantear un desafío de crecimiento mayor, y no quedarse con la proyección que Hacienda planteaba desde antes de la creación de este Gabinete, que ya es bastante mediocre para Chile?

En síntesis, la creación del particular Gabinete parece más bien un punto político, sin peso específico, y con pocas ideas relevantes en lo que a crecimiento se refiere.

Félix Berríos Theoduloz

Economista