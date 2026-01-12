Click acá para ir directamente al contenido
Impacto de la judicialización laboral

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El desempleo suele atribuirse al débil escenario económico y al aumento de los costos laborales por leyes recientes. Aunque buscan fines loables, en su tramitación rara vez se evalúa su impacto real en el mercado laboral. Menos aún se aborda el impacto de los juicios laborales en los empleadores -especialmente en las PYME- y el efecto desincentivador que la creciente judicialización tiene sobre la contratación.

Aunque rige el principio pro operario, que orienta al juez a preferir la interpretación más favorable al trabajador ante una duda razonable, en algunos casos su aplicación ha sido excesiva, dando lugar a lecturas que se apartan del texto literal de la ley, incluso cuando su sentido es claro.

Un ejemplo es la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía que, pese a la claridad del artículo 13 de la Ley N°19.728 y su diseño legislativo, continúa siendo acogida por los tribunales, alterando el régimen de sanciones del despido injustificado.

Algo similar ocurre con la tutela de derechos y el auto despido: instituciones necesarias, pero desvirtuadas por un uso cada creciente y poco riguroso, incluso impulsado en redes sociales.

La carga de los tribunales laborales seguirá aumentando mientras no se evalúen, a nivel legislativo y judicial, los efectos de la judicialización excesiva en el sistema laboral.

Manuel Ignacio Hertz

Fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

