Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Informalidad de microemprendedores

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

La última Encuesta de Microemprendimiento del INE reveló que el 54,2% de los casi dos millones de microemprendedores en Chile sigue operando en la informalidad. Más de un millón de personas trabaja sin registrarse ante el SII y sin un sistema contable básico, lo que limita su crecimiento y las deja fuera de financiamiento, beneficios y oportunidades.

Las razones son conocidas: trámites complejos, miedo a los impuestos y la sensación de que formalizar “no es necesario”. Sin embargo, cuando el 49,4% de los emprendedores inicia su negocio por necesidad, la informalidad no es una decisión libre: es la consecuencia de un sistema que sigue siendo difícil de navegar.

Con un nuevo Gobierno a meses de asumir, es importante entender que si queremos un ecosistema más dinámico es urgente simplificar procesos, acompañar mejor a quienes emprenden y derribar la idea de que formalizarse es un castigo. La informalidad frena al emprendedor, pero también frena al país.

Claudio Carrasco L.

CEO de Kickoff.cl

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Fitch cree que el recorte de gasto que propone Kast será "desafiante" y que podría verse complicado por las bajas de impuestos
2
Economía y Política

Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast
3
Regiones

Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
4
Empresas

Operador de las heladerías Savory tras solicitud de quiebra: los “mejores esfuerzos” para asegurar su continuidad “se ven seriamente amenazados”
5
Economía y Política

Reajuste del sector público: Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial
6
Empresas

Proyecto de US$ 2.500 millones se convierte oficialmente en la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial en obtener su RCA
7
Mercados

IPSA se encamina a cerrar el año como la cuarta bolsa de mejor desempeño a nivel global
8
Empresas

Accionistas de Cementos Bío Bío aprueban su salida de la Bolsa de Santiago tras casi seis décadas
VER MÁS
VER MÁS