Informalidad de microemprendedores

Señor Director:

La última Encuesta de Microemprendimiento del INE reveló que el 54,2% de los casi dos millones de microemprendedores en Chile sigue operando en la informalidad. Más de un millón de personas trabaja sin registrarse ante el SII y sin un sistema contable básico, lo que limita su crecimiento y las deja fuera de financiamiento, beneficios y oportunidades.

Las razones son conocidas: trámites complejos, miedo a los impuestos y la sensación de que formalizar “no es necesario”. Sin embargo, cuando el 49,4% de los emprendedores inicia su negocio por necesidad, la informalidad no es una decisión libre: es la consecuencia de un sistema que sigue siendo difícil de navegar.

Con un nuevo Gobierno a meses de asumir, es importante entender que si queremos un ecosistema más dinámico es urgente simplificar procesos, acompañar mejor a quienes emprenden y derribar la idea de que formalizarse es un castigo. La informalidad frena al emprendedor, pero también frena al país.

Claudio Carrasco L.

CEO de Kickoff.cl