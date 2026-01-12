Señor Director:

Los llamados a movilización del PCCh antes de que asuma el gobierno del Presidente José Antonio Kast, las declaraciones de dirigentes estudiantiles ideologizados hablando de “otros medios” para manifestarse y la protesta de UKAMAU el martes 30 de diciembre de 2025 después de haber estado más bien desaparecido, parecer confirmar lo que ya sabemos, que la izquierda más radical no acepta que otros pueden ganar las elecciones y en consecuencia, no deja gobernar a quien no sigue su ideario.

Es imposible no volver sobre los violentos acontecimientos de octubre de 2019, y con gran preocupación, constatar que existen preguntas de gran importancia que no tienen una respuesta: ¿está preparado el Estado de Chile para una eventual actividad violenta? ¿Hubo participación internacional, y si fue así, quienes? ¿Existió alguna especie de coordinación por redes sociales y otros canales entre grupos?

En materia de intervención extranjera, la opinión pública pone el foco en operaciones como la que realizó Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro, pero no suele considerar otras formas de intervención, que pueden ser más efectivas y habituales.

A mediados de 2025 el Gobierno del Presidente Javier Milei en Argentina dio a conocer la existencia de un grupo de espías rusos, encargados de generar campañas de desinformación y en particular respecto del Estado y el Gobierno, en el marco de una investigación de la Secretaria de Inteligencia de Estado. Estas actividades parecen coincidir con actividades de ciudadanos rusos en varios países de África, con el propósito de generar campañas de desinformación, contribuir a desestabilizar gobiernos y organizar violentas protestas. A esta fotografía se debe sumar el rol que desempeña el canal de televisión RT, de propiedad del estado ruso y que ha tenido más de una polémica por acusaciones de dedicarse a difundir propaganda del gobierno ruso y de gobiernos aliados del Kremlin.

¿Está preparado Chile para este tipo de intervención extranjera? Esa es la pregunta que tenemos que responder con total honestidad, y acto seguido, tomar cartas en el asunto.

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos Instituto Res Publica