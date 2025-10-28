Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

La IA y los límites de la responsabilidad profesional

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Recientemente se conoció el caso de una Big Four que admitió haber utilizado inteligencia artificial para elaborar un informe para el gobierno australiano, el cual resultó contener errores significativos. Este episodio dejó una pregunta abierta: ¿estamos confiando demasiado en la tecnología para tareas donde el criterio humano es aún necesario?

El caso anterior contrasta con los avances que se están viendo en el uso de IA en los servicios legales. El más reciente ejemplo es el Contract Data Agent de OpenAI, un agente de IA capaz de transformar contratos en bases de datos estructuradas, identificando cláusulas, fechas y riesgos relevantes. Es una promesa potente: liberar a los abogados del trabajo repetitivo para que puedan concentrarse en el análisis estratégico, la negociación y la toma de decisiones.

Sin embargo, esa promesa también plantea dilemas. ¿Qué ocurre cuando una herramienta de IA comete un error en un contrato millonario? ¿Quién responde por el daño? ¿El abogado, la empresa que desarrolló el modelo, o ambos? La responsabilidad profesional no puede delegarse en un algoritmo.

La inteligencia artificial aplicada al derecho tiene un futuro brillante, siempre que sepamos integrarla con criterio. Usarla para revisar, ordenar o clasificar documentos puede ser transformador; delegarle la toma de decisiones sin supervisión, en cambio, puede ser peligroso. La lección que nos deja el caso de la consultora no es desconfiar de la IA, sino aprender a convivir con ella con inteligencia y límites claros.

Vicente Martínez Wilson

Abogado senior del Grupo Corporativo de Albagli Zaliasnik (AZ)

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sudafricana Gold Fields inaugura la mayor mina de oro de Chile y ve “perfectamente plausible” que metal llegue a US$ 5.000 la onza en 2026
2
Empresas

Fin de una era en Sodimac Chile: histórico gerente general deja el retailer tras 20 años en el cargo
3
Mercados

Cambios en LarrainVial: Fernando Larraín dejará funciones ejecutivas y Andrés Trivelli asume gerencia general
4
Empresas

Grupo Guante y Gacel busca expandir su imperio con 17 nuevas tiendas y un activo plan de internacionalización
5
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
6
Economía y Política

Diputada Camila Musante: “Estoy por apoyar la acusación constitucional contra Pardow”
7
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
8
Empresas

Revés judicial para SMU: Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección en medio de polémica por Unimarc de Zapallar
VER MÁS
VER MÁS