Las ISAPRES: cobros abusivos e indultos

Cartas

Señor Director:

El ministro de Justicia Luis Cordero señaló que las sentencias de la Corte Suprema pueden extenderse a otros en la misma situación, “por la razón que subyace a que no puede ser declarado ilegal para un caso y no para el resto”, desconociendo el principio de obligatoriedad de una sentencia solo respecto del caso concreto en que se pronunció y no constituye un precedente (inciso 2° del art. 3° del Código Civil).

Habiendo tramitado más de 25.000 recursos de protección por cobros abusivos de las Isapres, muchos de ellos ante la CS, puedo afirmar que nunca el máximo tribunal había hecho extensivos los efectos de sus fallos.

Además, el ministro aboga por una ley corta y afirma: “(…) yo creo que lo más relevante es seguir evitando la judicialización”. ¿Cómo va a ser lo más relevante evitar la judicialización, si es la herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de todos aquellos actos que vulneran nuestros derechos?

Afirmar eso es tan descabellado como despenalizar el robo para descongestionar los Tribunales de Garantía. Hubiese preferido escuchar que invertirán en tecnología para automatizar la tramitación de estos recursos y que ello no signifique un atraso de otros requerimientos.

Arturo Valenzuela

Socio de Salvi, Valenzuela & Escobar