Ley de 40 horas: Legislar por la vía administrativa

Cartas

Señor Director:

El 18 de abril, la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen respecto a la adecuación de la jornada laboral, contradiciendo el dictamen anterior publicado una semana antes y claramente intentando legislar por la vía administrativa.

El artículo tercero transitorio de la Ley 21.561 establece lo siguiente: “A falta de dicho acuerdo, el empleador o empleadora deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada”. Así, el Dictamen N°213/07 de sólo una semana antes indicaba esto mismo.

Sin embargo, tras una reunión entre el Ministerio del Trabajo y la CUT y a una semana de la entrada en vigencia de la Ley, la cual fue publicada hace un año, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el cual cita la historia de la Ley para intentar interpretar que la adecuación puede ser sólo hecha rebajando en una hora el término de la jornada diaria en alguno de los días de la semana.

La norma es clara y no necesita interpretación para comprender que a falta de acuerdo el empleador puede realizar una rebaja diaria de todos los días de la semana en forma proporcional, guste o no. Pero lo que me parece sumamente grave es un cambio de criterio a tan sólo una semana de la entrada en vigencia y que a través de actos administrativos se trate de modificar una ley por presiones políticas.

Valentina Morales Mimica

Socia Morales & Besa