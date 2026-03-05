Licencias médicas, ¿avance transitorio?

Señor Director:

El balance de la Superintendencia de Seguridad Social muestra una disminución del 12,9% en emisión de licencias médicas durante 2025, lo que se produce tras el destape de los graves casos de mal uso en los sectores público y privado.

En Alto Inmune no nos sorprende, pues solo en 2025 interpusimos más de 600 querellas contra profesionales por emisión irregular. Trabajamos con instituciones de salud privada detectando irregularidades, lo que incluye un juicio contra 27 médicos, actualme en prisión preventiva, por emitir 71 mil licencias falsas.

Sin embargo, esta disminución puede ser transitoria. El fraude se adapta y siguen apareciendo emisores que crean sociedades para encubrir emisiones irregulares. Los resultados de 2025 demuestran que cuando existe voluntad política, cruce de datos riguroso y consecuencias legales reales, el sistema puede recuperarse.

El desafío es consolidar estos avances mediante fiscalización permanente, validación en tiempo real y coordinación institucional, para proteger el derecho legítimo de quienes realmente necesitan licencias médicas.

Rodrigo Varela

Gerente Legal de ALTO INMUNE