Cartas

Más allá de las cifras de pobreza

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Los recientes resultados de la Encuesta Casen 2024, muestran una disminución porcentual de la pobreza en Chile, pero esta mejora estadística no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para millones de personas que continúan enfrentando precariedad, endeudamiento y acceso limitado a derechos sociales. Hacer un “doble click” a las cifras es urgente. Sin una lectura crítica y políticas públicas integrales que aborden la pobreza en su dimensión estructural y multidimensional, el riesgo es celebrar avances formales, mientras se perpetúan desigualdades que afectan la vida cotidiana y la cohesión social.

Edith Jorquera

Directora Escuela de Trabajo Social Universidad UNIACC

