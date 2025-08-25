Señor Director:

El gran desafío de las cooperativas no es solo crecer, sino hacerlo con transparencia, innovación y eficiencia. La confianza de 1,8 millón de socios en Chile nos impulsa a modernizar procesos, anticipar cambios regulatorios y sostener un diálogo permanente con las autoridades.

Tal como destacó DF, la CMF informó que al cierre de junio las colocaciones subieron 6,5% en 12 meses, superando a la banca. La morosidad a 90 días bajó a 2,23%, reflejando gestión prudente y educación financiera.

Este desempeño demuestra que el modelo cooperativo es competitivo, crece sobre el sistema bancario, ofrece tasas atractivas, cuida el riesgo y pone a las personas al centro. Las cooperativas son vehículo de inclusión y cohesión: impulsan proyectos familiares, fortalecen comunidades y confirman que las finanzas pueden ser motor de desarrollo sostenible con sentido de pertenencia.

Alex Figueroa

Presidente de Coopera y Gerente General de Detacoop