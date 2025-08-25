Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Motor de desarrollo

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El gran desafío de las cooperativas no es solo crecer, sino hacerlo con transparencia, innovación y eficiencia. La confianza de 1,8 millón de socios en Chile nos impulsa a modernizar procesos, anticipar cambios regulatorios y sostener un diálogo permanente con las autoridades.

Tal como destacó DF, la CMF informó que al cierre de junio las colocaciones subieron 6,5% en 12 meses, superando a la banca. La morosidad a 90 días bajó a 2,23%, reflejando gestión prudente y educación financiera.

Este desempeño demuestra que el modelo cooperativo es competitivo, crece sobre el sistema bancario, ofrece tasas atractivas, cuida el riesgo y pone a las personas al centro. Las cooperativas son vehículo de inclusión y cohesión: impulsan proyectos familiares, fortalecen comunidades y confirman que las finanzas pueden ser motor de desarrollo sostenible con sentido de pertenencia.

Alex Figueroa

Presidente de Coopera y Gerente General de Detacoop

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Deterioro del mercado laboral: despidos por necesidad de la empresa se aceleran y suben un 20% en junio
2
Mercados

Latam Airlines se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile
3
Mercados

CMF aplica la sanción más alta de su historia a AGF de LarrainVial, exCEO y exdirectores por fondo de deudas de Antonio Jalaff
4
Empresas

PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país
5
Empresas

Comunidad acusa defectos en dos torres de 30 pisos en Estación Central: inmobiliaria y constructora apuntan a mal uso de los habitantes
6
Empresas

Director de cine se une a un exejecutivo de Unilever y a empresario para crear canal de televisión
7
Empresas

Dueños de terrenos “en toma” pagan al menos $ 1.544 millones al año en contribuciones en solo tres regiones del país
8
Empresas

Schwager cierra primer semestre con récord histórico de ingresos y utilidades anotan alza de 30%
VER MÁS
VER MÁS