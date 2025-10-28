Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Nobel e investigación universitaria

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 29 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Gracias a investigadores como Shimon Sakaguchi, ganador del Nobel de medicina, sabemos que existen células inmunitarias que protegen al organismo. Su descubrimiento, junto a los de Brunkow y Ramsdell, impulsaron tratamientos para el cáncer y enfermedades autoinmunes. Una esperanza para los que esperan por un trasplante. Los tres han desarrollado investigaciones financiadas en universidades de Estados Unidos y Japón, con fuerte apoyo estatal y privado, algo que también quisiéramos alcanzar en nuestro país.

En Chile, tenemos ejemplos de que alianzas universitarias de cooperación pública, privada y regional pueden multiplicar el impacto de la investigación. Desde hace más de una década trabajamos en conjunto en la Universidad de los Andes y la Universidad de La Frontera, con más de 50 investigadores y 25 proyectos. Investigaciones en detección y diagnóstico del cáncer oral, proyectos sobre cambio climático, desarrollo silvoagropecuario e iniciativas en medicina traslacional, entre otras.

En tiempos de definiciones electorales y presupuestarias, esperamos que los equipos programáticos se acuerden de aquellas personas que esperan soluciones, y que incluyan el apoyo a la investigación en innovación que necesita nuestro país para avanzar. El talento está, pero requiere un refuerzo decidido.

Juan Manuel Fierro

Rector Universidad de la Frontera

José Antonio Guzmán C.
 
Universidad de los Andes

