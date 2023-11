Objeciones éticas vs obligaciones éticas

Cartas

Señor Director:

Recientemente los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile dieron a conocer su visión acerca de la nueva propuesta de texto constitucional. Su conclusión es que no tienen objeciones éticas sobre el texto, desde el punto de vista lado de los valores esenciales que guían la búsqueda del bien común de nuestra sociedad.

Es una buena noticia. Es muy positivo que este borrador, o que cualquier constitución, no represente dilemas éticos para los ciudadanos. Pero me parece oportuno recordar que el hecho de no tener objeciones, no nos libera –a quienes somos ciudadanos y empresarios- de cumplir con nuestras obligaciones éticas.

Es importante recordarlo en momentos como el actual, cuando se investigan presuntos delitos de cohecho o corrupción. Los empresarios, en la medida en que somos actores relevantes del tejido social, debemos promover y representar un actuar ético como valor primordial para una sana convivencia, para la promoción de la inversión, la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo.

Los hechos conocidos son repudiables en sí mismos y debemos ser categóricos en condenarlos. Es inaceptable la existencia de prácticas que nos alejen de esa noble vocación.

Enrique Cruz U.

Presidente USEC