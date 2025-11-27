Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

¿Opción o emergencia?

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El reciente informe del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, sobre el auge del subempleo en Chile, donde casi el 95% del nuevo empleo es a tiempo parcial, nos obliga a una reflexión más matizada. Si bien los datos sugieren una clara debilidad del mercado laboral y un aumento de la precariedad, cabe preguntarse si este fenómeno es totalmente negativo.

La expansión de este tipo de empleo podría estar abriendo el mercado a una opción deliberada para ciertos segmentos de la población. Personas que buscan una mayor flexibilidad para compatibilizar la vida personal, estudios o responsabilidades familiares —en especial mujeres, como indica el informe— podrían estar optando activamente por menos horas.

Chile, al igual que otras economías desarrolladas, puede estar experimentando una ampliación de sus modalidades de trabajo. El incremento en puestos formales (aunque subempleados) sugiere que, para algunos, estas plazas pueden ser un puente hacia el empleo, una fuente de ingresos secundaria, o simplemente la modalidad de trabajo preferida. Es crucial distinguir entre la elección de flexibilidad y la imposición de precariedad. El mercado laboral chileno quizá se esté volviendo más elástico, y el desafío real es asegurar que esta flexibilidad venga sin pérdida de derechos laborales.

Pedro Pizarro

Vicepresidente del Instituto Libertad

