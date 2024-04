Promesas de venta inmobiliaria a pique

Cartas

Señor Director:

Hoy existen menos promesas de compraventa de casas y/o departamentos porque en promedio resulta entre un 15% a un 20% más caro promesar en comparación a 18 meses atrás. Lo que ganan las personas no les alcanza para pagar el pie de tales propiedades, y casi la mitad de la población ya no califica para que un banco le entregue un crédito hipotecario (después no lo pueden pagar).

Además, hoy han aumentado los desistimientos de promesas cuyos pies están pagados total o parcialmente, pues al amparo de la ley de protección al consumidor y al surgimiento de oficinas legales (más de 100 a la fecha) que se especializan en asesorar a clientes bajo el lema “recuperamos tu pie”, los clientes no solo evitan el pago de las multas pactadas cuando proceden con la promesa, sino que recuperan todo o parte importante del pie ya pagado.

Rodrigo Andreucci Aguilera

Abogado