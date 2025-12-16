Protestas selectivas

Señor Director:

Desde que Gabriel Boric asumió como Presidente en marzo de 2022, los protestantes de siempre se escondieron. Con un Gobierno en el que subió el precio del Transantiago, hay más desempleados, aumentó el crimen organizado, la inmigración irregular y la deuda, los que se manifestaron de las maneras más violentas en la segunda administración de Sebastián Piñera decidieron quedarse en sus casas, pues sabían que Boric era uno de ellos. Lo vergonzoso es que, a solo dos horas de los resultados de la segunda vuelta, ya se había registrado la primera manifestación contra el Presidente electo, José Antonio Kast, dejando en evidencia que la izquierda jamás cambió, que nunca tuvo vocación democrática y que todo era una pantalla de humo.

Tomás Ojeda Aravena

Fundación Para el Progreso