Prudencia ante el precio del cobre

El cobre sobre US$ 6 por libra es, sin duda, una buena noticia, pero el contexto no es solo económico, también es geopolítico. En un mundo marcado por la competencia por minerales críticos, el cobre se ha transformado en un insumo estratégico para la electrificación, la seguridad energética y el desarrollo tecnológico. Esto explica parte importante del entusiasmo que hoy rodea al metal.

Por eso conviene actuar con prudencia. La experiencia chilena y comparada muestra que los ciclos de precios excepcionalmente altos no solo traen beneficios; también pueden incubar riesgos si se interpretan como permanentes. En estos períodos suelen acelerarse decisiones de inversión, expandirse compromisos de gasto y tensionarse costos laborales, contratistas y capacidades de ejecución. El precio se puede corregir rápidamente, pero los costos y rigideces quedan.

El país enfrenta desafíos estructurales en productividad, menores leyes de mineral, mayores exigencias operacionales y costos que siguen siendo elevados. Un precio alto puede ocultar temporalmente esas debilidades, pero no resolverlas. Los países mineros se fortalecen no cuando gastan o invierten más durante el auge, sino cuando toman mejores decisiones mientras este ocurre.

Juan Ignacio Guzmán

Gerente general de GEM Mining Consulting