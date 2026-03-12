Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Prudencia ante el precio del cobre

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El cobre sobre US$ 6 por libra es, sin duda, una buena noticia, pero el contexto no es solo económico, también es geopolítico. En un mundo marcado por la competencia por minerales críticos, el cobre se ha transformado en un insumo estratégico para la electrificación, la seguridad energética y el desarrollo tecnológico. Esto explica parte importante del entusiasmo que hoy rodea al metal.

Por eso conviene actuar con prudencia. La experiencia chilena y comparada muestra que los ciclos de precios excepcionalmente altos no solo traen beneficios; también pueden incubar riesgos si se interpretan como permanentes. En estos períodos suelen acelerarse decisiones de inversión, expandirse compromisos de gasto y tensionarse costos laborales, contratistas y capacidades de ejecución. El precio se puede corregir rápidamente, pero los costos y rigideces quedan.

El país enfrenta desafíos estructurales en productividad, menores leyes de mineral, mayores exigencias operacionales y costos que siguen siendo elevados. Un precio alto puede ocultar temporalmente esas debilidades, pero no resolverlas. Los países mineros se fortalecen no cuando gastan o invierten más durante el auge, sino cuando toman mejores decisiones mientras este ocurre.

Juan Ignacio Guzmán

Gerente general de GEM Mining Consulting

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Malas noticias para Kast y Quiroz: Goldman Sachs recorta proyección de PIB y sube la de inflación para Chile por efecto de guerra en Medio Oriente
2
Internacional

El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, insta a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y el Brent cierra sobre los US$ 100 el barril
3
Empresas

Chomali oficializa a Oyarzo en Fonasa, nombra a sus principales asesores y afina la alerta sanitaria por cáncer
4
Empresas

Ingeniero civil con 30 años en la industria gasífera asume gerencia general de Metrogas
5
Regiones

Exministro Claudio Huepe advierte que, al ritmo actual, Chile no logrará la meta de electrificación a 2050
6
Empresas

Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"
7
Economía y Política

Gobierno comienza a entregar señales: Hacienda afina paquete de medidas económicas y la reforma tributaria se presentará el 1 de abril
8
Economía y Política

¿Seguro geopolítico? Chile y EEUU firman declaración para iniciar consultas sobre minerales críticos y tierras raras
VER MÁS
VER MÁS