Respuesta a dichos del jefe de la División Financiera de la Superintendencia de Pensiones

Señor Director:

En relación con el artículo publicado hoy en DF, como superintendente de Pensiones considero de la mayor relevancia aclarar enfáticamente que las declaraciones efectuadas por el jefe de la División Financiera, Sergio Aratangy, no representan en lo absoluto la posición técnica y profesional de la Superintendencia de Pensiones respecto de la Ley N° 21.735 de Reforma Previsional y de su exitoso proceso de implementación que hace nueve meses lideramos como organismo regulador y fiscalizador en la materia.

Como es de público conocimiento, el 29 de enero de este año el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.735, siendo publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo pasado. A partir de esa fecha, los distintos equipos técnicos de la Superintendencia de Pensiones se han abocado ciento por ciento a llevar adelante una rigurosa implementación de sus distintas etapas y contenidos. Un proceso desafiante y exitoso que, además, ha sido desarrollado en una parte significativa con un trabajo público-privado coordinado y sustentado en el altísimo nivel profesional de todas las personas que participan representando a nuestra institución.

Cabe relevar que todo el esfuerzo y labor profesional antes descrito se ha llevado adelante sin descuidar aquellas otras responsabilidades y funciones propias del funcionamiento del sistema de pensiones y del seguro de cesantía que también requieren de nuestra atención permanente como organismo regulador y fiscalizador del sector.

La Superintendencia de Pensiones es el organismo contralor que representa al Estado al interior del sistema de pensiones chileno y el seguro de cesantía, entidad autónoma que entrega el soporte y conocimiento técnico al Ejecutivo para las distintas mejoras, perfeccionamientos y cambios en las materias que son de su competencia. Es en función de ese compromiso funcionario y convicción profesional que contribuimos al diseño técnico de la actual Ley N° 21.735 y participamos activamente del debate legislativo con nuestra opinión profesional, contribuyendo a la aprobación de una buena ley, de la que nos sentimos genuinamente orgullosos.

La reforma aprobada es un hito en la historia previsional de Chile y es el resultado de un acuerdo técnico-político significativo. Es innovadora, porque junto a los objetivos de seguridad y rentabilidad, por vez primera en materia de inversiones introduce la noción de que los fondos de pensiones tengan el foco puesto en el objetivo final de pensión. En sus más de 100 páginas, la Ley N° 21.735 busca proteger el interés de las personas afiliadas al sistema de pensiones y establecer un marco adecuado para la gestión de las inversiones, teniendo como finalidad la rentabilidad y la seguridad de los ahorros previsionales.

Como Superintendencia de Pensiones valoramos nuestro aporte en ese diseño técnico. No dudamos un segundo en que nuestro deber es cumplir correcta y oportunamente el marco legal vigente, al alero de las facultades conferidas, siendo nuestro principal objetivo el de proteger y velar por los casi 12 millones de personas usuarias del sistema de pensiones y el seguro de cesantía.

Finalmente, resulta importante tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico todo cambio en la legislación previsional es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, el cual está representado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Osvaldo Macías Muñoz

Superintendente de Pensiones