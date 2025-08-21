Click acá para ir directamente al contenido
Romper una década de estancamiento

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

A tres meses de una de las elecciones presidenciales más importantes de Chile, cuyo resultado podría marcar la diferencia entre salir del estancamiento económico de la última década o permanecer en él, es fundamental contar con un plan de gobierno que fomente la inversión. Para lograrlo, se requiere claridad en aspectos clave como la permisología, el sistema tributario y los fondos de pensiones, entre otros. ¿Quién será el ganador? Indudablemente, aquel que logre transmitir con claridad estos elementos fundamentales a la ciudadanía. Porque, transversalmente, el país necesita un liderazgo pro mercado que genere confianza y dinamismo económico.

Carlos Pérez-Cotapos U.

VER MÁS