Sala cuna e impacto homogéneo

Señor Director:

En la edición de ayer de Diario Financiero se publicó un estudio del Observatorio Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) elaborado por el decano adjunto y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alejandro Montecinos, el cual advierte que el proyecto de ley de sala cuna no tendría un impacto homogéneo en el país y que el elevado copago limitaría sus efectos. Como ejemplo señala que en la Región del Maule las familias tendrían que copagar $ 267 mil.

El análisis se hace bajo dos supuestos. El primero, que el fondo de sala cuna transfiere a la sala cuna elegida UTM 4,11($ 294 mil aproximadamente). Y el segundo, que la reforma operará de igual manera en todo Chile. Estos dos supuestos ya no se encuentran en el proyecto de ley.

Para evitar los riesgos que el estudio advierte, el proyecto de ley ha ido experimentando mejoras sustantivas en las cuales hemos trabajado con los gobiernos: ya no señala un aporte de tan solo 4,11 UTM a las salas cuna, el cual claramente es muy inferior a los costos efectivos e implicaría un elevado copago. Con el propósito de cubrir los valores reales y evitar en lo posible copagos, se crea en el proyecto la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, la cual informa periódicamente al Ministerio de Hacienda los montos que considere los “costos razonables y efectivos” de la provisión del servicio, con diferencias geográficas.

Francisca Jünemann

Presidenta ejecutiva ChileMujeres



