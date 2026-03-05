Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Señal a medias

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

La propuesta de la Caámar Chilena de la Construcción de ampliar el subsidio al dividendo para propiedades de hasta UF 5 mil busca resolver la creciente dificultad de la clase media para acceder a una vivienda. Sin embargo, aumentar el tope de compra no es suficiente. El acceso a la vivienda no se ha vuelto más difícil solo por la falta de ayudas estatales, sino porque los ingresos han crecido menos que los precios de las propiedades.

El subsidio a la tasa ha demostrado ser eficaz para reactivar el mercado y facilitar el acceso en el corto plazo. Pero ampliar su alcance puede transformarse en una respuesta permanente a un problema que es estructural. Si cada cierto tiempo el Estado debe aumentar los montos subsidiados para que las familias puedan comprar, el riesgo es evidente: estaremos adaptando las políticas a precios cada vez más altos, en lugar de generar condiciones para que la vivienda sea más accesible.

El desafío no es solo ayudar a comprar más caro, sino lograr que las familias puedan comprar mejor. Sin ese equilibrio, cualquier subsidio terminará siendo siempre insuficiente.

Sergio Barros

Director Ejecutivo de Enlace Inmobiliario.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
2
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
3
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
4
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
5
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
6
Economía y Política

IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020
7
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
8
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
VER MÁS
VER MÁS