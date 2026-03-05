Señal a medias

Señor Director:

La propuesta de la Caámar Chilena de la Construcción de ampliar el subsidio al dividendo para propiedades de hasta UF 5 mil busca resolver la creciente dificultad de la clase media para acceder a una vivienda. Sin embargo, aumentar el tope de compra no es suficiente. El acceso a la vivienda no se ha vuelto más difícil solo por la falta de ayudas estatales, sino porque los ingresos han crecido menos que los precios de las propiedades.

El subsidio a la tasa ha demostrado ser eficaz para reactivar el mercado y facilitar el acceso en el corto plazo. Pero ampliar su alcance puede transformarse en una respuesta permanente a un problema que es estructural. Si cada cierto tiempo el Estado debe aumentar los montos subsidiados para que las familias puedan comprar, el riesgo es evidente: estaremos adaptando las políticas a precios cada vez más altos, en lugar de generar condiciones para que la vivienda sea más accesible.

El desafío no es solo ayudar a comprar más caro, sino lograr que las familias puedan comprar mejor. Sin ese equilibrio, cualquier subsidio terminará siendo siempre insuficiente.

Sergio Barros

Director Ejecutivo de Enlace Inmobiliario.