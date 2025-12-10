Sensatez jurídica

Señor Director:

La votación unánime de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Aysén, que rechazó las solicitudes ECMPO de las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain, marca un precedente necesario de sensatez. Pretender la administración de más de 621 mil hectáreas, en una zona donde operan más de 300 concesiones acuícolas, no solo carecía de sustento fáctico suficiente según la Corte Suprema, sino que amenazaba con un impacto perjudicial para familias y trabajadores locales.

Sin embargo, la celebración de este resultado no debe ocultar el problema de fondo. La incertidumbre persiste mientras existan 103 solicitudes similares en trámite que abarcan cuatro millones de hectáreas a nivel nacional, paralizando tramitaciones públicas y privadas.

Para recuperar la confianza inversionista, urge que la autoridad establezca reglas claras y metodologías adecuadas. El desarrollo de Aysén y de Chile no puede quedar rehén de una “incertidumbre territorial” derivada de una aplicación de la Ley Lafkenche que, en ocasiones, parece desbordar su espíritu original de preservación consuetudinaria.

Felipe Martin Cuadrado

Director Ejecutivo Mas Recursos Naturales