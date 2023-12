Sobre el “A favor”, en respuesta a Tomás Sánchez

Cartas

Señor Director:

Debo referirme a la columna del Sr. Tomás Sánchez publicada el pasado 7 de diciembre, en que hace un crítico análisis de la campaña del A Favor. Incurre el autor en tres errores de antecedente que lo llevan a conclusiones que ameritan ser aclarados.

En primer lugar, parte de la base que la Constitución de 1980 se encuentra legitimada por su ejercicio, obviando el resultado del plebiscito que en octubre de 2020 en que más de un 78% de los chilenos pidieron una nueva carta fundamental.

En segundo lugar, estima que la frase “Que se jodan” es antojadiza y va dirigida ”a los compatriotas”. Eso no es así. La frase proviene de estudios de campo que han recogido el ánimo de rechazo y frustración de gran parte de las personas respecto de quienes han tenido un devenir incoherente entre sus votaciones como parlamentarios, su posterior desempeño como gobernantes -especialmente en materia de seguridad y economía- y como defensores de un fallido borrador que planteaba propuestas ideologizadas y refundacionales. El spot que lanzó la frase es claro en ese sentido y da suficiente contexto para entenderla en su real alcance y propósito.

Por último, señala que en el actual proceso constitucional no hubo espacio para diálogo con la izquierda. Tampoco es correcto. Cabe recordar que la Comisión Experta, que elaboró el proyecto y resolvió después las enmiendas del Consejo, estaba compuesta paritariamente en términos de género y de sectores políticos, y de su anteproyecto se mantuvo intacto un 57% y un 23% tuvo modificaciones menores; que hubo enmiendas firmadas por consejeros de derecha y que tuvieron idénticas versiones desde la izquierda; y que una serie de enmiendas propuestas por Chilevamos fueron rechazadas por la izquierda pese a que su objeto era acoger sensibilidades de ese sector.

Quienes laboriosamente estamos recorriendo las calles de Chile promoviendo la opción A Favor, hemos comprobado in situ que el aludido mensaje tiene claro entendimiento en la ciudadanía.

JUAN CARLOS GONZALEZ

Secretario General, Partido Evolución Política