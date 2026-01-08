Una estrategia de Estado para la salmonicultura

Señor Director:

La salmonicultura es una de las actividades más relevantes para el desarrollo del sur del país. Tras los desafíos sanitarios de fines de los 2000, la industria se transformó y adoptó cambios en sus estándares. Se ha invertido en ciencia, automatización y eficiencia energética, generando un sector más sostenible, que otorga empleo formal en zonas con pocas alternativas.

Sin embargo, para consolidar este camino, la industria requiere visión de Estado. Noruega construyó su liderazgo con políticas estables, convicción de largo plazo, evidencia científica y relación público-privada. Chile puede avanzar igual.

Organismos como la FAO han asegurado que la acuicultura a nivel global no solo tiene el potencial de satisfacer la creciente demanda de alimentos, sino que además es clave para el desarrollo económico de zonas costeras y rurales en el mundo.

La salmonicultura en Chile, claramente ha cumplido ese rol. Esperamos que el nuevo Gobierno y el Congreso tengan la convicción de que esta industria es estratégica para el país.

Fernando Villarroel

Gerente general de Mowi Chile