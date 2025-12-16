Click acá para ir directamente al contenido
Una política de Estado para el salmón

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El Presidente electo, José Antonio Kast, tiene muchos desafíos y uno de ellos será el conducir una política de Estado para la salmonicultura. El segundo producto más exportado del país puede, de manera sostenible, seguir creciendo y con ello mejorar la vida de miles de familias que son parte de esta industria en el sur del país.

El salmón chileno es estratégico, combina innovación y talento, y nos posiciona en la primera línea a nivel mundial. Si tomamos este desafío como política de Estado, podemos ser parte de la solución al desafío global alimentario que enfrenta el mundo y estar a la vanguardia.

Nuestra disposición y convicción es trabajar de manera colaborativa con el nuevo Gobierno. La alianza público-privada es clave para enfrentar los desafíos del desarrollo y fortalecer una industria que puede, sin duda, ser motor de crecimiento y orgullo nacional.

Loreto Seguel

Presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón

