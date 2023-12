Urge nueva ley de subdivisión predial rural

Cartas

Señor Director:

Me dirijo a usted en calidad de arquitecto, con el fin de expresar mi preocupación y urgencia respecto a la necesidad de una nueva ley de subdivisión predial rural, la cual debería abordarse con un enfoque particular en el cuidado de los usos productivos del suelo, al mismo tiempo que se incentive la preservación del medio ambiente y restauración de la flora y fauna.

Es innegable que la planificación y desarrollo urbano han experimentado un crecimiento significativo en nuestra sociedad, lo cual ha llevado a una mayor demanda de viviendas las cuales han debido salir al área rural. Sin embargo, esta expansión debe realizarse con la debida consideración de los usos productivos del suelo y, más crucial aún, con un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, es imperativo que la nueva ley de subdivisión predial contempla medidas específicas para preservar las áreas agrícolas y fomentar prácticas que contribuyan al cuidado del medio ambiente. La implementación de incentivos para el desarrollo de proyectos de usos mixtos y sostenibles, así como la protección de zonas verdes y hábitats naturales, deberían constituir elementos esenciales en esta legislación.

Asimismo, propongo que la nueva ley incorpore disposiciones que fomenten la eficiencia en el uso de recursos, la gestión adecuada del agua y la promoción de energías renovables en las nuevas subdivisiones prediales. La integración de estas prácticas no solo contribuirá a la salud del medio ambiente, sino que también mejorará la calidad de vida de los residentes y fortalecerá la economía local.

En conclusión, la urgencia de una nueva ley de subdivisión predial no solo radica en la necesidad de abordar el crecimiento urbano, sino también en garantizar que dicho crecimiento sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es crucial que se establezcan medidas específicas para proteger los diversos usos del suelo y se incentiven prácticas que contribuyan a la preservación del entorno natural.

Está de más solicitar al gobierno en sus distintas carteras la aceleración de dicha ley, ya que hoy en día cuentan con herramientas suficientes para la elaboración de una modificación al Decreto Ley Nº 3.516 y sus derivados.



Mario Anfruns Bustos

Arquitecto