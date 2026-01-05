Chile, ¿en emergencia económica?

El Imacec de noviembre fue un balde de agua fría para los mercados. La economía creció solo 1,2% respecto de igual mes de 2024 y se contrajo respecto de octubre. De esta forma, el nivel de actividad desestacionalizado se ubicó en el mismo punto en que estaba en enero. Este resultado no cambia si se excluye a la minería.

Pero la cifra de noviembre no debe mirarse de forma aislada. El dato confirma una marcada desaceleración que siguió a un dinámico primer trimestre el año pasado. En términos interanuales, mientras en el primer semestre de 2025 la economía creció 2,9%, entre julio y noviembre el crecimiento interanual promedió un magro 1,6%. Sin embargo, la medición del crecimiento económico respecto de igual período del año anterior por definición se ve beneficiada o perjudicada por las bases de comparación y no permite visualizar el dinamismo de la economía en el margen. Por esta razón la mayoría de los países desarrollados se enfocan en la comparación trimestral anualizada al momento de los análisis.

“La buena noticia es que las expectativas económicas han mejorado.El gran desafío será sostener las mejores cifras previstas para 2026 en los años siguientes”.

Si hacemos ese ejercicio para Chile vemos que, desde el segundo trimestre de 2024, el crecimiento es menor a 1%. Es decir, después de un buen primer trimestre, la economía se desaceleró marcadamente y, si persiste este ritmo, no alcanza siquiera para crecer 2%. De esta forma, con la ayuda del primer trimestre, 2025 terminará con un crecimiento en el piso del rango que el Banco Central proyectó en septiembre (2,25%-2,75%) y, posiblemente, por debajo de la proyección de diciembre (2,4%).

No debe extrañar, en consecuencia, que el desempleo siga tan alto. Aunque no es el único determinante, el crecimiento económico es clave para la creación de empleos. En este ámbito, otra noticia económica de los últimos días es que el desempleo se mantuvo en 8,4% en el trimestre terminado en noviembre: 865 mil personas no tienen empleo y lo buscan activamente. A su vez, durante 2025 la economía creó apenas 10 mil empleos mensuales en promedio y aún existen 2,5 millones de empleos informales.

¿Podemos hablar de una emergencia económica? Dejo la respuesta a criterio del lector, pero sí podemos decir con claridad que este ritmo de crecimiento es insuficiente para retomar la senda del desarrollo y dar trabajo a los miles de chilenos que no lo tienen.

La buena noticia es que las expectativas económicas para este año han mejorado de forma significativa. El escenario internacional ha evolucionado mejor de lo previsto, la economía enfrenta términos de intercambio muy favorables, la inflación podría bajar de 3% en los próximos meses y en marzo asumirá una administración más proclive a impulsar la inversión y el crecimiento. El gran desafío será sostener las mejores cifras previstas para 2026 en los años siguientes y ello requiere aprovechar el impulso de corto plazo para empujar medidas que permitan elevar la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía estancada hace más de una década. Esa sin duda es una tarea urgente.