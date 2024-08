Cuidado con el poder creciente de los votantes sin hijos

Columnistas

Pilita Clark

Pilita Clark

Creo que ser madre significa que tienes un interés muy real en el futuro de nuestro país. Tengo hijos que van a tener hijos que serán parte directa de lo que suceda después, así que esto realmente te mantiene concentrada.

Esas 40 palabras fueron pronunciadas en 2016 por la entonces ministra de Energía del Reino Unido, Andrea Leadsom, mientras intentaba persuadir a los votantes del partido conservador para que la eligiesen como su próxima líder en lugar de Theresa May, quien no tenía hijos. Sus comentarios provocaron una ola de indignación después de que aparecieron en el periódico The Times, un sábado. El lunes, Leadsom se había retirado de la carrera.

Sigo recordando esto cada vez que leo sobre el discurso de JD Vance contra la vicepresidenta Kamala Harris y otras “mujeres con gatos sin hijos” con poder en el Partido Demócrata.

El ataque de JD Vance a las personas sin hijos va en contra de la realidad demográfica.

“¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que en realidad no tienen un interés directo en él?”, preguntó Vance en una entrevista de 2021, que resurgió después de que se convirtió en compañero de fórmula de Donald Trump.

Sus comentarios han provocado una oleada de furia aún mayor y, afortunadamente para los demócratas, Vance no puede desaparecer tan fácilmente como lo hizo Leadsom porque, además de cualquier otra cosa, haría que Trump pareciera tonto por elegirlo.

Digo “afortunadamente” porque los comentarios de Vance no solo son astronómicamente ofensivos y políticamente insensatos, sino que también delatan una grave incomprensión de hacia dónde se dirige el mundo en la primera mitad del siglo XXI.

Es bien sabido que las tasas de natalidad se han desplomado en Estados Unidos y otras economías ricas del mundo. Pero varios investigadores dicen que uno de los principales impulsores de esta tendencia es que las mujeres no solo están teniendo menos hijos, sino que cada vez más no tienen ninguno.

Algunos expertos creen que la falta de hijos ha impulsado la mayor parte de la caída de la fertilidad en EEUU durante las últimas dos décadas. Según un reciente análisis, la proporción de mujeres estadounidenses que tienen entre 35 y 44 años que nunca han tenido hijos aumentó del 16% en 2012 al 20% en 2022.

Las mujeres son solo una parte de la historia.

El porcentaje de estadounidenses sin hijos menores de 50 años, tanto hombres como mujeres, que dicen que es poco probable que algún día tengan hijos aumentó al 47% en 2023, un salto de 10 puntos porcentuales con respecto a 2018, según muestra un estudio reciente de Pew.

¿La razón? La mayoría dice que simplemente no quiere hacerlo.

La tendencia es similar en otros lugares. Alrededor de un tercio de los millennials mayores sin hijos en el Reino Unido dicen que definitivamente no tendrán un hijo, mientras que otro 20% dice que probablemente no lo harán.

Todo esto tiene implicaciones interesantes para el mundo laboral, donde las que pertenecemos a la categoría de amantes de los gatos hemos sido superadas en número durante mucho tiempo.

Consideremos la siempre complicada cuestión de decidir qué miembro del equipo se puede ir de vacaciones. Hablando desde mi experiencia, si eres el único empleado sin hijos en un equipo, se necesita un cierto nivel de temeridad para insistir en tomarte vacaciones durante las vacaciones escolares, si eso significa que un padre con hijos en edad escolar tiene que seguir yendo a la oficina. Imagino que la resistencia será más fácil una vez que las filas de los que no tienen hijos crezcan.

En algunos trabajos, por supuesto, poder tomar vacaciones fuera de la temporada de vacaciones escolares es una ventaja. Los vuelos y los hoteles pueden ser más baratos. Las carreteras y playas están más vacías.

Lamentablemente, esto no funciona tan bien si necesitas estar disponible para eventos o proyectos importantes que a menudo se organizan para evitar los períodos pico de vacaciones familiares. El aumento de trabajadores sin hijos puede cambiar esa programación, y también la cantidad de trabajo asignado.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses sin hijos encuestados por Pew dijeron que normalmente se esperaba que asumieran trabajo o responsabilidades adicionales. Una proporción similar dijo que contaban con menos flexibilidad que los padres.

Una vez más, puedes imaginar que este tipo de cosas cambiarán a medida que el lugar de trabajo se llene de más personas que no son padres. Aun así, hay pros y contras. Un poco más de un tercio de los encuestados coincidieron en que no tener hijos les facilitaba establecer contactos de negocios fuera del horario de oficina. Y el 17% de ellos dijeron que habían tenido más oportunidades para realizar tareas importantes.

En definitiva, lo que importa es que se está produciendo un cambio demográfico. El número de personas que no tienen hijos ya es elevado y está aumentando. Por desgracia para JD Vance, puede que estas personas no tengan hijos, pero sí tienen derecho al voto.