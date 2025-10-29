Cumbre APEC 2025: forjando un mañana sostenible desde la ciudad milenaria de Gyeongju

La próxima Cumbre de APEC 2025, que se celebrará este 31 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad milenaria de Gyeongju, Corea, será más que una cita diplomática. En un escenario de tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y fragmentación económica, este encuentro puede marcar un punto de inflexión sobre cómo las economías del Pacífico redefinen la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento económico.

Veinte años después de la Cumbre de APEC 2005 en Busan, Corea vuelve a ser anfitriona en un nuevo escenario geopolítico. Así, el lema de esta edición “Construyendo juntos un mañana sostenible: conectividad, innovación y prosperidad” refleja las prioridades de los 21 estados miembros de la cumbre, entre ellos Corea y Chile. En este marco, Corea ha propuesto incorporar la cooperación en inteligencia artificial y la respuesta a los cambios demográficos como temas clave de la agenda.

“La participación de Chile adquiere un valor especial, no solo por su liderazgo en energías limpias y su compromiso con la apertura comercial, sino también por su capacidad de tender puentes entre América del Sur y Asia-Pacífico”.

APEC se ha consolidado como un espacio plural, donde se reúnen gobiernos y empresas. En esa línea, la Cumbre de CEOs, que se celebrará de forma paralela, busca convertirse en un espacio donde la innovación surja del diálogo entre las políticas públicas y la industria. Este encuentro representa una oportunidad clave para que Chile y Corea fortalezcan sus alianzas tecnológicas, consolidándose como socios estratégicos tanto en el ámbito público como en el privado.

Es fundamental que las relaciones entre Corea y Chile avancen con fuerza y esperamos que la visita del Presidente Gabriel Boric a APEC 2025 en Corea sea una oportunidad para consolidar aún más nuestras relaciones diplomáticas, que desde 2022 se elevaron a la categoría de Asociación Estratégica en 2022.

Desde mi trabajo en Chile, he observado los desafíos y metas que tenemos en conjunto, particularmente en innovación tecnológica, inteligencia artificial y desarrollo demográfico. Por esta razón, estoy convencido de que APEC nos otorgará la oportunidad para hacer frente a estos desafíos.

Gyeongju, antigua capital del Reino de Silla (57 a. C. - 935 d. C.), no fue elegida al azar como sede de este encuentro, la milenaria ciudad representa el espíritu, la estética y creatividad de Corea. Es un recordatorio de que la prosperidad surge al combinar el legado histórico con innovación.

Así, Gyeongju con su equilibrio entre tradición y modernidad ofrece una reflexión simbólica para Chile y América del Sur: las naciones que prosperan son aquellas capaces de reinventarse sin perder su identidad.

Espero que la delegación de Chile pueda experimentar el equilibrio entre la tradición e innovación que hoy define a Corea.