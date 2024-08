Data centers: no perdamos la oportunidad

Columnistas

PAULA ESTÉVEZ gerente General AmCham Chile

PAULA ESTÉVEZ

En los últimos años, Chile se ha convertido en un polo clave para la instalación de centros de datos (data centers). Según la consultora Colliers, en el país este mercado ha crecido a una tasa anual del 20% en la última década. En mayo, el Presidente Gabriel Boric anunció el Plan Nacional de Data Centers, una política de Gobierno para fomentar el crecimiento de esta industria mediante el uso de energías limpias, con estándares de bajo consumo hídrico y acuerdos entre el Estado y el sector privado.

El plan considera la instalación de 28 nuevos data centers y una inversión de US$ 2.500 millones en seis años. El anuncio es una gran noticia para el desarrollo económico y tecnológico de Chile.

“La construcción y operación de nuevos data centers en Chile creará miles de empleos directos e indirectos y cada proyecto impulsará a otras industrias tecnológicas y servicios asociados.”

La inversión en data centers no solo genera empleo local, sino que también mejora la infraestructura tecnológica del país. La construcción y operación de nuevos data centers en Chile creará miles de empleos directos e indirectos y cada proyecto impulsará a otras industrias tecnológicas y servicios asociados. De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia, Santiago es la primera ciudad del mundo en conectividad y fibra óptica, la segunda de Latinoamérica en mercados con acceso a la nube, y Chile es el tercer país del mundo con mejor acceso a internet de alta velocidad.

En su reciente visita a Chile, el Ambassador at Large for Cyberspace and Digital Policy de Estados Unidos, Nathaniel Fick, destacó la oportunidad que tiene Chile para ser el centro digital para la región, principalmente por su conectividad y certeza jurídica.

Los data centers serán cruciales en la era digital para el almacenamiento, procesamiento y distribución de datos a gran escala. Son la columna vertebral de la infraestructura digital para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las empresas tecnológicas estadounidenses, comprometidas con la sustentabilidad de sus procesos, han invertido en compensar las emisiones de sus data centers con tecnologías de punta, el uso de sistemas de refrigeración avanzada que reducirá significativamente el consumo de agua, además de invertir en infraestructura para su reutilización.

La mayoría de estas empresas tienen compromisos de ser water positive al 2030.

Estos ejemplos son testimonio del compromiso que tienen las empresas estadounidenses con la sostenibilidad, fomentando que la industria utilice energías renovables. Con políticas públicas como el Plan Nacional de Data Centers, estamos en el camino correcto para unir los esfuerzos privados y públicos en pos del progreso tecnológico, social y económico de nuestro país.

El desarrollo de data centers proporciona beneficios económicos significativos y son cruciales para la infraestructura digital.

Con una visión a largo plazo y un compromiso hacia la sostenibilidad, Chile podría consolidarse como un hub digital para toda la región, y un líder en el desarrollo tecnológico y medioambiental. No perdamos la oportunidad.