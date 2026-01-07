DF Tax | Sostenibilidad tributaria: los impuestos en la mesa del directorio

Frente a nuevos estándares de responsabilidad empresarial, los negocios navegan en marcos regulatorios cada vez más robustos, de fuerte enfoque en cumplimiento y transparencia. Más que nunca, la empresa está inmersa en el dinamismo de los factores materiales ESG, aquellos temas ambientales, sociales y de gobernanza que son relevantes para su actividad y su modelo de negocio y que deben ser monitoreados permanentemente para su rápida integración en la gestión, la gobernanza y la reportería.

En este contexto, el concepto de Sostenibilidad Tributaria elegido por la ley chilena para referirse a la gobernanza fiscal y al manejo del riesgo tributario, no está dando el ancho. Confunde e impide que se dimensione su envergadura y significancia. No es una declaración de intenciones ni una buena práctica aspiracional. Tampoco es mero cumplimiento tributario, ni papelería para guardar en un cajón. Es una obligación real, con múltiples aristas, que requiere una atención urgente.

Directores y ejecutivos se encuentran hoy en el centro de la cuestión. Con los impuestos en manos de departamentos de contabilidad -para ojalá pagar no más que lo justo y necesario- o de asesores externos cuyas recomendaciones se adoptaban sin mayores cuestionamientos, no necesitaron saber mucho de impuestos. Pero el cambio fue radical. Hoy, son los responsables legales de la gestión tributaria de la empresa. Deben aprobar políticas tributarias y marcos de control fiscal, conocer los riesgos tributarios del negocio que dirigen y no olvidar que declaran bajo juramento ante el SII que los datos que la compañía le envía son la expresión fiel de la verdad, asumiendo la responsabilidad correspondiente.

Cumplir con el nuevo estándar atañe también a la operación, que debe dedicar tiempo y recursos a mapear actividades, identificar riesgos, establecer procesos y controles, generar evidencia y documentar la gestión tributaria.

En junio de 2025, grandes empresas, grandes contribuyentes y grupos empresariales tuvieron que presentar su DJ 1913, informando al Servicio de Impuestos Internos (SII) si contaban con medidas de sostenibilidad tributaria. La versión 2026 trae nuevas preguntas sobre el tema, incluyendo informar quiénes son los responsables de la estrategia tributaria al interior de la empresa. Y, excediendo lo tributario, la nueva DJ 1913 pide información del negocio mismo, como, por ejemplo, informar si en reorganizaciones y operaciones de financiamiento han participado asesores externos.

Es un hecho que el SII espera transparencia y colaboración de parte de las organizaciones, pero cumplir con ello es un asunto que debe abordarse desde ya, con una mirada estratégica del más alto nivel, por una dirección que conozca de impuestos, entienda de gestión tributaria y pueda ponderar las aristas legales, financieras y reputacionales involucradas. Los impuestos entraron en la gobernanza, se sentaron en la mesa del directorio y de ahí no se van a mover.