El problema de la cercanía con otros en la oficina

Columnistas

Pilita Clark

Pilita Clark

Si te sientas junto a una ventana en el trabajo, felicidades. La luz natural y las vistas al exterior se encuentran entre los beneficios más preciados de cualquier oficina. También lo son las cafeterías, las guarderías y los gimnasios. Pero hay una característica de la oficina moderna que siempre ha sido difícil de mejorar: las otras personas.

La proximidad a colegas ruidosos, malolientes o molestos es una maldición que ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Supuse que se aliviaría drásticamente gracias al auge del trabajo desde casa. Pero hay señales de que la pandemia está produciendo otro conjunto de molestias que podrían ser casi igual de graves.

“La pandemia alivió el flagelo del compañero de trabajo ruidoso o maloliente, pero también está generando nuevos males”.

Empecé a pensar en todo esto la semana pasada después de leer sobre la gran conmoción de las palomitas de maíz en un festival de música en el Royal Albert Hall de Londres. Un hombre enojado insultó a gritos a una desafortunada pareja estadounidense durante una producción de la ópera “Dialogues des Carmélites”, de Francis Poulenc, según los miembros de la audiencia que le rogaron a la sala que dejara de vender el refrigerio crujiente.

“Es ruidoso, maloliente, intrusivo y completamente inapropiado en un concierto”, dijo la crítica de música clásica Jessica Duchen, en una publicación que otros rápidamente respaldaron. “Simplemente espantoso”, acordó un hombre. “Completamente inaceptable”, dijo otro.

Al día siguiente, alguien intentó iniciar una petición parlamentaria para prohibir la venta de palomitas de maíz en los conciertos de música clásica. Fracasó porque las decisiones relacionadas con los bocadillos dependían de las sedes de música, no del Parlamento del Reino Unido.

Aun así, según los informes, el hombre enojado y los estadounidenses fueron trasladados a otros asientos durante el intervalo para separarlos.

Las soluciones son más complicadas para quienes están condenados a trabajar cerca de la larga lista de personas molestas en la oficina.

Los cortaúñas, los abusadores de hilos dentales y los usuarios de ropa de gimnasia sudorosa parecen liderar la lista. Luego sigue el perfume fuerte y ofensivo, comer tacos de pescado “de escritorio” y los escritorios desordenados, los cuales irritan a las personas por razones que personalmente encuentro desconcertantes.

La historia más memorable de un exasperante colega de trabajo se produjo en 2018, cuando se informó que un ruso que trabajaba en una remota base antártica había apuñalado a un colega que no dejaba de contarle los finales de los libros que estaba leyendo.

Posteriormente surgieron dudas sobre esta afirmación. Pero a nadie le sorprenderá saber que la fuente más confiable de angustia entre los compañeros de trabajo es el ruido. Masticación ruidosa. Estornudos fuertes. Música a todo volumen. Chasquido fuerte de la lengua. Escritura fuerte. Incluso la respiración ruidosa vuelve loca a la gente.

Cuando los investigadores les pidieron a 21.000 trabajadores de todo el mundo que mencionaran los beneficios de trabajar desde casa este año, el “tiempo de tranquilidad individual” estaba entre los cinco primeros.

Sentí un destello de culpa cuando leí esto, sabiendo que tengo la horrible costumbre de suspirar, exclamar y ocasionalmente silbar al ver algo en mi pantalla. Mis colegas son demasiado amables para regañarme y, en cualquier caso, trabajamos al lado de un baño con un secador de manos estruendoso que sofoca todo el sonido humano en los alrededores.

Trabajar desde casa claramente resuelve tales problemas. Pero me temo que está agregando otros a medida que los empleadores enfrentan oficinas costosas y medio vacías.

La semana pasada, la consultora AWA reportó que más del 80% de las 119 oficinas que rastrea regularmente en 22 países están siendo usadas por trabajadores híbridos durante sólo dos días a la semana como máximo. Los empleadores están tratando de reducir el espacio de oficinas “donde puedan”, dice.

Eso significa que hay más presión para incorporar una de las principales razones por las que el ruido ha llegado a plagar las oficinas de hoy: los escritorios abiertos.

No me había dado cuenta de la inquietud que esto estaba causando hasta que mis amigos de Londres comenzaron a quejarse de que los estaban echando de sus tranquilas oficinas privadas y reubicándolos en ruidosas oficinas abiertas.

Lo siento por ellos. Pero lo siento más por aquellos que trabajan para las muchas empresas que también están instituyendo escritorios compartidos o escritorios no asignados que la gente tiene que ocupar los días que viene a la oficina. Si se gestiona mal, esto puede ser un problema exasperante que socava la productividad.

Un colega que trabaja para una empresa que ha comprado a varios rivales, recientemente comenzó a usar un escritorio no asignado. A menos que pierda el tiempo tratando de reservar escritorios específicos en momentos específicos, pasa sus días de oficina cada vez más desarraigados junto a personas que no conoce, hablando de cosas que no le interesan, a menudo en voz demasiado alta.

Como era de esperar, está haciendo lo que cualquier persona inteligente haría en tal situación. Está trabajando más desde casa.