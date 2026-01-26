Innovación para la productividad: clave para un bienestar sostenible

La productividad no es solo un indicador económico: es una condición esencial para el bienestar social y un desarrollo sostenible. Cuando se produce más valor con el mismo esfuerzo -o lo mismo con menos recursos- liberamos capacidad para financiar mejor educación, salud, pensiones o adaptación climática.

Chile conoce bien las consecuencias de considerar o no la evidencia técnica. Según el último reporte de la Comisión Nacional para la Evaluación y la Productividad (CNEP), cuando hemos seguido sus recomendaciones -para el mejor uso de quirófanos públicos o la ley de permisos críticos para la inversión- los avances han sido concretos. Y cuando no, se han perpetuado ineficiencias que terminamos pagando todos: usuarios, trabajadores, empresas y el propio Estado.

“Es fundamental la aprobación del proyecto que da rango legal a la CNEP. Una institucionalidad robusta aumenta la probabilidad de tomar decisiones más inteligentes”.

Las concesiones de Obras Públicas han sido probablemente el mayor impulso de productividad de las últimas décadas. Carreteras, aeropuertos, cárceles, hospitales y teleféricos fueron posibles gracias a una institucionalidad que permitió al Estado enfocarse en otras prioridades y a los privados, aportar eficiencia, innovación y gestión de riesgos.

En esta línea, una propuesta pendiente de la CNEP 2022 es someter la infraestructura pública de salud primaria y secundaria a la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Esto permitiría aplicar estándares de desempeño y ciclos de gestión integrales que incluyan diseño y construcción de infraestructura moderna y adaptable; provisión, gestión y reposición programada de equipos médicos y mobiliario, garantizando continuidad operacional evitando obsolescencia y listas de espera tecnológicas. No se trata de privatizar la salud, sino de profesionalizar la gestión de infraestructura crítica, permitiendo a los equipos clínicos dedicarse a lo prioritario: atender personas.

Para que estas transformaciones prosperen, Chile necesita una CNEP fortalecida. La experiencia internacional es clara: la Productivity Commission que partió en Australia en los ‘80, se convirtió en una institución influyente e independiente, capaz de asesorar técnicamente a los Gobiernos de turno en políticas públicas complejas con evidencia y visión de largo plazo. Esto es relevante ante la necesidad de nuevas reformas de cara a una economía política cada vez más compleja y a las altas expectativas ciudadanas.

Por eso es fundamental la pronta aprobación del proyecto de ley que otorga rango legal a la CNEP, creando la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Una institucionalidad robusta no garantiza, pero sí aumenta la probabilidad de tomar decisiones más inteligentes. Y en materia de productividad —equivalente, en muchos sentidos, a bienestar futuro— esas probabilidades son muy importantes.

Chile necesita crecer también en eficiencia y sostenibilidad. La innovación para la productividad no es una opción técnica: es un compromiso ético con las futuras generaciones.