Los chatbots de IA no te dicen la verdad

Los padres y políticos que presionan para prohibir los teléfonos en las escuelas y establecer límites de edad en las redes sociales podrían dedicar un tiempo a examinar su propia dependencia de la tecnología que provoca la misma degeneración contra la que advierten. Escribo esto como alguien que no sólo pierde el tiempo mirando ropa en Instagram y comida que nunca comeré ni cocinaré en TikTok, pero que también responde automáticamente a los correos electrónicos a altas horas de la noche.

La tecnología se está infiltrando en los rincones más personales de nuestra vida laboral. Según informes recientes, los empleados recurren cada vez más a los chatbots para obtener asesoramiento y compañerismo. “Me da vergüenza decirlo, pero una de las principales razones por las que Gemini funciona es porque actúa como un colega sin dramas”, le dijo un ejecutivo a Axios sobre el chatbot de inteligencia artificial (IA) de Google. Este deseo de un lugar de trabajo sin fricciones, centrado en la eficiencia en lugar del molesto desperdicio de tiempo que traen las interacciones humanas, puede haberse intensificado con el trabajo desde casa.

Los asistentes de oficina automatizados eliminan las complicaciones de la interacción humana, pero la comodidad no lo es todo.

La escritora Kathryn Jezer-Morton se quejó recientemente de que esto era infantilizante: “Las empresas tecnológicas están logrando que pensemos que la vida misma es incómoda y algo de lo que tenemos que escapar continuamente, refugiándonos en burbujas digitales de algoritmos predictivos y comandos de un solo toque”.

Quizás en el trabajo también deberíamos ser más cautelosos con lo que simplificamos. El aislamiento en el trabajo es perjudicial para los empleados, pero también para las organizaciones.

Recurrir a los chatbots en lugar de a los colegas plantea otro riesgo potencial: acostumbrarse a la adulación. Cualquiera que haya utilizado IA generativa estará familiarizado con sus respuestas halagadoras. Sin embargo, aunque me complace criticar a las empresas tecnológicas rapaces y sin escrúpulos, me resisto a culparlas exclusivamente a ellas. ¿Acaso la positividad automática de la IA no es tanto una perversión algorítmica como un reflejo de nuestra cultura, ya de por sí centrada en la adulación del ego?

Según el psicólogo empresarial Tomas Chamorro-Premuzic, autor de No seas tú mismo, el mundo corporativo está plagado de coaches y ejecutivos que “adulan a sus clientes y les dicen que son maravillosos”. Este comportamiento alimenta el narcisismo inseguro, pero también garantiza el empleo de los entrenadores. El historiador de Harvard, Erik Baker, afirma que los empleados comunes han experimentado un “colapso de la fe en la idea de que los ingresos son una recompensa proporcional a la habilidad, el conocimiento o el capital humano de un trabajador”. Muchos anhelan “validación”.

Numerosas empresas de capacitación ejecutiva que utilizan IA están más que dispuestas a aprovechar esta tendencia ofreciendo validación positiva a los trabajadores. Pero, como ha escrito Kim Scott, autora de Sinceridad radical, la IA solo será útil si “a veces cuestiona tus suposiciones o sugiere mejoras”.