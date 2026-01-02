¿Ozempic está transformando el trabajo?

“Santa Ozempic”, escribió Elon Musk en X en la Navidad de 2024, publicando una foto suya, con un aspecto esbelto, vestido de Papá Noel junto a un brillante árbol de Navidad. Momentos fanfarrones como este se han vuelto comunes a medida que las personas pierden peso con inyecciones para bajar de peso con GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, que suprimen el apetito. En el Reino Unido, alrededor de 1,4 millón de personas los compraron durante el año que finalizó en abril, según Iqvia, el proveedor de investigación clínica, aunque informes recientes sitúan la cifra más alto. Alrededor del 12% de los estadounidenses los han utilizado, según el grupo de investigación Rand.

¿Quizás tú también estás decidido a comer menos en el nuevo año, sintiendo la opresión de la cintura después de las fiestas? Muchos están manipulando su índice de masa corporal en sitios web de farmacias en línea para poder acceder a los medicamentos, o microdosificando los medicamentos para perder algunos kilos. Este comportamiento está generando temores de efectos secundarios dañinos, escasez de los fármacos y la creación de una sociedad de dos niveles: los que tienen acceso a las inyecciones y los que no, exacerbada por los recientes aumentos de precios. Un artículo de Vogue subrayó la tendencia a sentir FOMO con el titular: “¿Todos están microdosificando Ozempic excepto tú?”

Ofrecer medicamentos para bajar de peso al personal puede mejorar la productividad y reducir el tiempo perdido por enfermedad.

En el último año, me ha sorprendido un nuevo fenómeno profesional: el encogimiento de colegas y contactos. Llego a una reunión, entrevista o almuerzo, solo para descubrir que el abogado o el académico está sorprendentemente más delgado que la última vez que nos vimos. Esto plantea la espinosa cuestión de la etiqueta: ¿mencionar el tema o guardar silencio? Hace solo unos años, habría sido sencillo. Nada en absoluto, o un simple: “Te ves bien”. En aquel entonces, el movimiento de positividad corporal enfatizaba la salud en cualquier talla, no la delgadez.

Pero el lenguaje y la cultura han cambiado drásticamente. La delgadez está de moda otra vez, hasta el punto de que la Autoridad de Normas Publicitarias ha advertido sobre anuncios con modelos extremadamente delgados.

Algunas personas a dieta confiesan de inmediato estar “usando la pluma” (para inyectarse); otras murmuran sobre un nuevo régimen de ejercicio o simplemente guardan silencio. Por ahora, seguiré destacando su “aspecto saludable”.

Los medicamentos están afectando a los almuerzos, ya de por sí breves y sin alcohol. Varios restauradores me han comentado que están modificando sus menús. Ver a alguien ‘jugar’ con la comida puede quitarle el apetito a un acompañante, aunque puede ser una ventaja cuando la interrupción del almuerzo en la jornada laboral se acorta.

Algunos empleadores esperan que el impacto de los medicamentos para bajar de peso sea más significativo. En EEUU, el 43% de las grandes empresas cubre los medicamentos GLP-1 en sus planes de seguro médico, frente al 28% del año anterior. En el Reino Unido, Vitality se convirtió en la primera en ofrecer una contribución para las inyecciones. Estas ofertas no tienen que ver con la apariencia, sino con cálculos para aumentar la productividad del personal y reducir el tiempo perdido por enfermedad.

El “efecto red” podría estar manifestándose en los círculos profesionales, observa André Spicer, decano de la Bayes Business School. “Sabemos desde hace tiempo que si las personas de tu entorno, o red social, tienen sobrepeso, es más probable que tú también lo tengas. Estudios recientes sugieren que lo mismo ocurre con los medicamentos para bajar de peso. Cuantos más usuarios de inyecciones para adelgazar haya en tu entorno, más probable será que tú también te conviertas en usuario”.

En un mercado laboral incierto, quizás perder peso sea una decisión racional. Un estudio reveló que casi un tercio de los trabajadores (32%) había presenciado discriminación contra alguien en el trabajo debido a su peso. Un artículo llevaba el titular: Ser atractivo ahora es un requisito laboral. Con el fácil acceso a los “retoques”, o procedimientos cosméticos no quirúrgicos, la presión para lucir bien ha aumentado.

Esto podría intensificarse en sectores que valoran la apariencia, afirma Karyn Dossinger, profesora adjunta de gestión en la Quinlan School of Business de la Universidad Loyola de Chicago, como la moda, el comercio minorista o la publicidad. Por supuesto, esto conllevará una dosis de prejuicios, añade, con todo tipo de suposiciones sobre un compañero de trabajo o supervisor que ha adelgazado notablemente. “Quizás el empleado sea percibido positivamente por adoptar una actitud proactiva. O, por el contrario, la percepción podría ser negativa si se considera que tomar un medicamento para bajar de peso es un atajo o una muestra de falta de disciplina o fuerza de voluntad”.

Estoy segura de que el Papá Noel original nunca se preocupó por este tipo de cosas.