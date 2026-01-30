El valor de un gabinete técnico y políticamente hábil

Sergio Lehmann

José Antonio Kast anunció hace unas semanas el gabinete que lo acompañará. Como se había anticipado, Jorge Quiroz asumirá en el Ministerio de Hacienda y Daniel Mas en Economía y Minería. Por otra parte, vemos que, en las carteras sectoriales predomina un perfil más bien técnico, con una marcada formación académica.

Bien sabemos que los desafíos que Chile tiene por delante son enormes, producto de varios años en que influido por factores ideológicos, se pusieron barreras a la inversión, se debilitó la institucionalidad y se rigidizaron los mercados. Esto llevó a un bajo crecimiento económico, mayores riesgos y una exposición más elevada a los vaivenes globales. Dar un impulso al crecimiento estructural de la economía, avanzar hacia una mayor estabilidad e impulsar la confianza, requiere adoptar medidas en lo inmediato, pero, además, empujar reformas estructurales, obligando a buscar acuerdos transversales en el Congreso.

Por lo mismo, se requiere no solo de ministros expertos en los temas de su cartera, sino además políticamente talentosos. Lidiar con un Congreso dividido exige capacidad de diálogo, fundamentado en evidencia empírica sólida que invite a apoyar medidas que contribuyan a elevar el crecimiento y potenciar oportunidades de desarrollo. La experiencia internacional sugiere que las economías exitosas en su transición al desarrollo han avanzado a través de consensos amplios y una mirada común hacia el largo plazo. En cambio, las que se veían bien encaminadas, pero que se enredan en el debate inconducente, cerrando los ojos al valor técnico o ignorando la evidencia global por miradas ideológicas o miopes, caen en la trampa del ingreso medio. Esto significa que los países se estancan tras alcanzar niveles de ingreso que sugieren avances sustantivos en el bienestar y la calidad de vida de su población, sin logran dar un salto al desarrollo. Las expectativas se ven frustradas por políticas que se desvían, buscando resolver nuevas necesidades. Se instalan distorsiones, un mal uso de recursos y tensión social que frenan los avances. Esta historia, que se repite en buena parte de las economías emergentes, se tornó familiar para Chile.Bien sabemos que tenemos enormes desafíos que se dibujan hacia los próximos años, con foco en reordenar las cuentas públicas, modernizar el marco regulatorio y elevar la competitividad de la economía. A nivel sectorial, los mayores dolores vienen del lado de seguridad, educación, salud pública, vivienda e infraestructura. Desde esa mirada se han nombrado expertos de reconocida trayectoria. En el terreno político deberán desplegar atributos menos conocidos, pero igualmente importantes para una exitosa gestión. Del lado de las relaciones internacionales es clave recomponer una relación debilitada con EEUU, más allá de lo controversial que pueda ser Donald Trump. Es el principal motor de la economía mundial y centro financiero por excelencia. Es clave sostener un adecuado balance en nuestras relaciones, sin descuidar los nexos con China y Europa, destacando las oportunidades que ofrece el país. Atraer inversión extranjera, que se sume a los incentivos que se entreguen a las empresas nacionales, es central para elevar nuestro potencial económico.